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Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,16 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifi etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmanın kolay olmayacağını belirterek, "Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." dedi.

Rus petrolü alımının, küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını ifade eden von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dün yüzde 4 yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yükselişini sürdürdü. Uzmanlar, AB'nin hamlesinin petrol piyasaları için "oyun değiştirici" olabileceğini değerlendirirken, Birliğin, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok kısıtlı bir sürede alternatif tedarik kaynakları bulmakta zorlanacağını düşünüyor.

Piyasalar OPEC toplantısına odaklandı
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 415 milyon 700 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 228 milyon 600 bin varil oldu.

Öte yandan, piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, haziran ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,96 ile 112,59 dolar aralığının direnç, 109,02 ile 108,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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