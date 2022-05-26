  • BIST 2.435,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3678
  • Euro 17.5155
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Brent petrolün varil fiyatı 111,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 111,25 dolar

Dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün yaptığı açıklamada, konseyin 30 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki toplantısına kadar petrol tedarikinin durdurulması konusunda bir anlaşmaya varılacağına emin olduğunu söyledi.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,59 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 111,20 ile 111 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor26 Mayıs 2022 Perşembe 09:45
  • Tarım ve Orman Bakanlığından şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması26 Mayıs 2022 Perşembe 09:45
  • Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:28
  • Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerinde salep orkidesi hasadı başladı25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:07
  • Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:46
  • Hindistan, şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:45
  • Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin genini koruyup gelecek nesillere aktarıyorlar25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:02
  • Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yerli jeneratör konusunu çözdük25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:19
  • Altının gram fiyatı yükselmeye devam ediyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:59
  • Rus rublesi, dolar karşısında son 4 yılın en yüksek seviyesinde25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti