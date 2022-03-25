Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 123,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 119,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,56 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

ABD ve AB'nin benzer düşünen ortaklarla birlikte yaptırımlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığı kaydedildi.

Biden, ayrıca Rusya'nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini ifade etti.

Diğer tarafta ise Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin'le de yapabileceklerini söyledi.

Öte yandan, uzmanlar, ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarıda bulunmasına karşın, Çin'in Rusya'dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin iki ülke arasında tansiyonu yükseltebileceği endişesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Kazakistan petrol ihracatının durması arz endişelerini artırıyor

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.