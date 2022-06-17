  • BIST 2.508,16
  • Altın 1030.207
  • Dolar 17.3109
  • Euro 18.2164
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,68 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolar

Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu. Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan ABD'nin, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı dün, İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketinin Çin ve BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüş için diplomasi yolu izlemede samimi ve kararlı olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, "Anlaşma olmazsa İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor17 Haziran 2022 Cuma 09:35
  • ABD'deki Türk iş insanları New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi17 Haziran 2022 Cuma 09:26
  • İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı16 Haziran 2022 Perşembe 15:21
  • Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı16 Haziran 2022 Perşembe 15:08
  • Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı16 Haziran 2022 Perşembe 15:05
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi16 Haziran 2022 Perşembe 14:40
  • BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama16 Haziran 2022 Perşembe 13:07
  • Motorine bir zam daha geliyor16 Haziran 2022 Perşembe 12:37
  • SEDEC etkinliği güvenlik sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor16 Haziran 2022 Perşembe 11:44
  • Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı16 Haziran 2022 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti