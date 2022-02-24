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Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.
Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü

Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95,5 dolara yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin'in askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Askeri operasyonun başlaması, bölgede enerji arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeleri artırdı.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon altın fiyatlarındaki yükselişi de destekledi.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 2'ye yakın artarak 1.944 dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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