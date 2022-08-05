  • BIST 2.719,94
  • Altın 1034.072
  • Dolar 17.9678
  • Euro 18.3806
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar

Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 93,72 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Talep tarafında, İngiltere Merkez Bankasının (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık yükselişle yüzde 1,75 seviyesine çıkarması fiyatları olumsuz etkiliyor.

Piyasalar, bugün ABD ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal verecek olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de damda kayısı kurutma telaşı başladı01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:33
  • Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:01
  • Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor31 Temmuz 2022 Pazar 16:24
  • KPSS eğitim bilimleri oturumu yapıldı31 Temmuz 2022 Pazar 16:23
  • Rusya'ya mobilya ihracatı yüzde 88,1 arttı31 Temmuz 2022 Pazar 16:21
  • Üniversite, manda sütlü 9 çeşit dondurmayı markalaştıracak31 Temmuz 2022 Pazar 16:18
  • Otokar'ın ilk 6 aydaki net karı 543 milyon lira oldu30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:36
  • New York borsası yükselişle kapandı30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:36
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:35
  • Ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aya indirildi30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti