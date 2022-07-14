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Brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,57 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolar

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışla aynı seviyede kalarak 99,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,31 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki karışık seyir devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD'de büyük bir faiz artırımı sonrasında enflasyonda yavaşlama ve ham petrol talebinde azalma bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in de yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaretin de petrol piyasalarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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