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Brezilya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 171'e yükseldi

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 171'e (27'si çocuk ve genç) yükseldiği açıklandı. 120'den fazla insanın hala kayıp olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 171'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sivil Savunma ekiplerinden yapılan son açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiği ve 120'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Ölenlerin arasında 27 çocuk ve genç de bulunuyor.

Birçok helikopter, kazı makinesi, arama köpeği ve 500'den fazla itfaiyecinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyenin özel arama kurtarma koordinatörü Roberto Amaral, "Son kişiye ulaşana kadar aramalara devam edeceğiz" dedi.

Rusya ve Macaristan ziyaretinin ardından Brezilya'ya dönerek Petropolis'e giden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, "Savaş sahneleri gibi devasa bir yıkım gördük" demişti.

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