  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 217'ye çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 217'ye çıktı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 217 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin kayıp olarak bildirildiği ve 900 kişinin barınaklarda kaldığı açıklandı.

Kayıpları arama çalışmaları ve şehirde günlük hayatın normale dönmesi için temizlik çalışmaları devam ediyor.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi26 Şubat 2022 Cumartesi 13:15
  • Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız26 Şubat 2022 Cumartesi 12:25
  • ABD ve İngiltere dahil 28 ülkeden Ukrayna kararı26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Kayan: Kiev'den 3 otobüs yola çıktık26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • THY, Soçi seferlerini iptal etti26 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönmeli26 Şubat 2022 Cumartesi 10:25
  • Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi26 Şubat 2022 Cumartesi 10:17
  • Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün26 Şubat 2022 Cumartesi 10:13
  • Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00
  • Atama kararları Resmi Gazete'de26 Şubat 2022 Cumartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti