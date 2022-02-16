  • BIST 2.053,14
  • Altın 806.19832
  • Dolar 13.6196
  • Euro 15.4958
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü.
Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.

Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü16 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
  • İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 14 gözaltı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:21
  • Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı16 Şubat 2022 Çarşamba 09:58
  • Van'da iş yeri yangını 2 saatte söndürüldü16 Şubat 2022 Çarşamba 09:57
  • Kartal’da sarı balonlar kansere dikkat çekmek için gökyüzüne uçtu16 Şubat 2022 Çarşamba 09:56
  • Eyüpsultan'da motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı16 Şubat 2022 Çarşamba 09:55
  • Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti16 Şubat 2022 Çarşamba 09:53
  • Türkiye, Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladı16 Şubat 2022 Çarşamba 09:52
  • Anayasa Mahkemesi kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi16 Şubat 2022 Çarşamba 09:51
  • Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti