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Brüksel'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenledi.
Brüksel'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Muftağı" kitabının tanıtımı için Büyükelçi Bozay ve eşi Azra Bozay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri başta olmak üzere yabancı misyon şefleri, AB kurumlarının temsilcileri ve medya mensuplarının katıldığı etkinlikte konuklara, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabında yer alan İstanbul Menüsü ve gül şerbeti ikram edildi.

Davete katılan büyükelçiler ve eşleri "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabına ilgi gösterdi.

Etkinlikte Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı münasebetiyle yayınladığı mesajı içeren videonun gösterimi de yapıldı. 

Büyükelçi Bozay, yemekten önce konuklara yaptığı konuşmada, "gastrodiplomasinin" son yıllarda turizm diplomasisinin araçlarından biri haline geldiğini, geçmişten gelen asırlık tarifleriyle ve gelenekleriyle, bu alanda Türk mutfağının benzersiz bir konumda olduğunu ifade etti.

Bu tür etkinliklerle Türk mutfağını AB'nin kalbi Brüksel'de tanıtmaktan onur duyduğunu belirten Bozay, ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geleneksel Türk mutfağının atıksız, sürdürülebilir ve sağlıklı niteliğini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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