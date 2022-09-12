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Bruma gerçekleri! Tarihi transfer skandalı

Fenerbahçe'de lisans çıkarılmayan Bruma'nın bonservisi sözleşmesindeki şart nedeniyle sezon sonunda 4 milyon Euro'ya alınacak.
Bruma gerçekleri! Tarihi transfer skandalı

Jorge Jesus’un takımın başına geçmesinin ardından yapılan ilk transferlerden biri Bruma oldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen, son yıllarda kariyeri düşüşe geçen Portekizli oyuncunun kadroya katılması, bazı taraftarların ve otoritelerin tepkisini çekmişti.

Jesus’un isteğiyle transfer edilen Bruma, Portekizli hoca tarafından önce UEFA listesinin dışında bırakılda, ardından da TFF’ye bildirilen kadroda yer almadı. Fenerbahçe , sezonun ilk yarısında oynatmayacağı Portekizli kanat oyuncusunun bonservisini, sezon sonunda zorunlu olarak 4 milyon Euro’ya satın alacak.

Bruma’nın 1.4 milyon Euro’luk maaşı da ödenecek. Üstelik kiralama ücreti olarak da PSV’ye 1 milyon Euro verildiği iddia edildi.

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