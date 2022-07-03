BTC'den yılın ilk 6 ayında 106 milyon 982 bin 579 varil petrol aktı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deniz terminalinden 6 aylık dönemde en çok sevkiyat, 20 milyon 479 bin 706 varille mayısta gerçekleştirildi.

Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deniz terminalinden 2022'nin ilk 6 ayında 106 milyon 982 bin 579 varil ham petrol sevk edildi.

Ceyhan'daki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına sunuluyor.

Deniz terminalinden, hizmete girdiği 2006 yılından geçen senenin sonuna kadar 3 milyar 777 milyon 227 bin 567 varil petrol, 4 bin 947 tankerle dünya pazarına ulaştırıldı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde de 148 tankerle 106 milyon 982 bin 579 varil ham petrol sevk edildi.

Yılın ilk 6 ayında en çok sevkiyat 20 milyon 479 bin 706 varille mayısta, en az sevkiyat ise 13 milyon 581 bin 125 varille şubatta gerçekleştirildi.

"Enerji sektörünün öncü firmalarından biri haline geldik"

BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, "Türkiye'nin enerjisini geleceğe taşıyoruz" sloganıyla çıktıkları yolda, kuruluşlarının 16. yılı kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BOTAŞ International'ın, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Ekiz, bugüne kadar 5 bin 87 tankerle 3 milyar 878 milyon 465 bin 512 varil ham petrolü dünya pazarına ulaştırdıklarını belirtti.

Ekiz, şunları kaydetti:

"BOTAŞ International tüm faaliyetlerini, yüzde 99 üzeri işletme verimliliği ile sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık, emniyet, çevre ve kalite standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonundan aldığımız güç ve Enerji Bakanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla BOTAŞ International, enerji sektörünün öncü firmalarından biri haline geldi."

BTC Ham Petrol Boru Hattı

BOTAŞ International, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklenmesine 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

Hattın Türkiye kesimi boyunca, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas'ta toplam 4 pompa istasyonu, Kars ile Kahramanmaraş'ta 2 basınç düzenleme istasyonu ve 52 blok vana istasyonu yer alıyor.

Ceyhan Deniz Terminali'nden de her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, kontrol odası, ölçüm istasyonu ve iskele yükleme tesisleri bulunuyor.