  • BIST 1.883,84
  • Altın 679.78210
  • Dolar 11.7414
  • Euro 13.2958
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı.
BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • Ölüme itilen düzensiz göçmenlere 'yaşam eli' uzatıyorlar28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • MSB: Kaçmaya çalışan 10 terörist daha yakalandı!28 Aralık 2021 Salı 14:44
  • Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek28 Aralık 2021 Salı 14:43
  • Eren Kış-13 Operasyonu başladı: 43 tim görev alıyor!28 Aralık 2021 Salı 14:42
  • Boşnak öğrencilerden Bakan Akar'a 'Plevne Marşı' sürprizi28 Aralık 2021 Salı 14:41
  • Ankara’da toplu ulaşıma zam kararı28 Aralık 2021 Salı 11:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında beraber olmaları ile mümkündür28 Aralık 2021 Salı 11:04
  • 'Tırpan' operasyonu kapsamında 11 kişi tutuklandı28 Aralık 2021 Salı 10:52
  • Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak28 Aralık 2021 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti