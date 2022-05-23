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'Bu çocukları birlikte dağdan indireceğiz'

Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı, "Faruk gelene kadar eylemi bırakmayacağım. Bu çocukları birlikte dağdan indireceğiz."dedi.
'Bu çocukları birlikte dağdan indireceğiz'

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 993'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eyleme devam eden anne Rahime Taşçı, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Taşçı, eylem sayesinde 35 ailenin evladına kavuştuğunu anımsattı.

"Faruk gelene kadar eylemi bırakmayacağım. Anneler ve babalar olarak çocuklarımızı HDP ve PKK'ya bırakmayacağız. İnşallah zafer annelerin ve babaların olsun. Bu çocukları birlikte dağdan indireceğiz." diyen Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladından ayrı olduğunu belirtti.

Evlatlarına duyduğu özlemle bu eylemi sürdürdüklerini dile getiren Demir, "Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Oğlum gel, bu hasretlik bitsin." diye konuştu.

Demir, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini ifade etti.

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