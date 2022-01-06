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Bu merkezde gençler ayrıcalıklı

Pursaklar Belediyesi, gençlere yönelik birçok ayrıcalığı içinde barındıran, Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kart kayıtlarını Pursaklar Yaşam Merkezinde almaya devam ediyor. 
Bu merkezde gençler ayrıcalıklı

Pursaklar Belediyesi, Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmasına olanak sağlamak amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezinde üye kaydı almaya devam ediyor.
Pursaklar Yaşam Merkezi kayıt alanına giden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençleri tek bir kartla birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılma imkânına sahip olmak için Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartına üye olmaya davet etti.  

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‘‘Pursaklar Yaşam Merkezimize uğrayarak hem bilgi alabilir hem de üyeliğinizi hızla yapabilirsiniz’’
Gençliğe yönelik tüm çalışmaların Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kart ayrıcalıklarından faydalanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Pursaklar Yaşam Merkezimize uğrayarak hem bilgi alabilir hem de üyeliğinizi hızla yapabilirsiniz. Gençlerimizi, birçok avantajı içinde bulunduran Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartını edinmeye davet ediyorum’’ dedi.

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