Bu yıl da dopdolu

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 18 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna “merhaba” diyecek olan Gençlik Merkezleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu…