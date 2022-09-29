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Bu yıl da dopdolu

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 18 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna “merhaba” diyecek olan Gençlik Merkezleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu…
Bu yıl da dopdolu

Bu yıl Gençlik Merkezleri, 33 farklı branşta, Altındağlı gençlere kapılarını açıyor. Yeni eğitim öğretim sezonuna 10 Ekim itibariyle başlayacak olan Gençlik Merkezleri'ne kayıt süreci başladı. 

Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm Altındağlı gençleri gençlik merkezlerinden faydalanmaya çağırdı. Başkan Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

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TÜM KURSLAR ÜCRETSİZ

Gençlik Merkezlerinde bu yıl, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, İşaret Dili, Diksiyon, Temel Bilgisayar, Temel Bilgisayar Kodlama, Photoshop, Türk Halk Müziği Korosu, Bağlama, Gitar, Ney, Ritim, Drama, Resim, El sanatları, Halk oyunları, Satranç, Masa Tenisi, Taekwondo, Kickboks, Jimnastik, Okçuluk, Judo ve Futbol branşlarında kurslar açılacak. 

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