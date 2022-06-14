Buca Atatürk Spor Lisesinde 'madalyalı sporcular' yetişiyor

İzmir'de 420 öğrencinin eğitim gördüğü Buca Atatürk Spor Lisesinde, aralarında uluslararası organizasyonlarda dereceye giren milli sporcuların da olduğu 350 lisanslı sporcu bulunuyor.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek sporcu yetiştirmeye yönelik çalışmalar yürütülen okul, bütün spor alanlarında öğrenci alıyor.

Ortaokul notu ortalaması ve yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden lisede, çeşitli branşlarda dereceye giren sporcular eğitim görüyor.

İlk 2 yıl, tüm liselerdeki genel dersleri alan öğrencilere, 11 ve 12. sınıflarda antrenman, temel spor, spor yönetim organizasyonu, spor psikolojisi, takım ve bireysel sporlar konularında eğitimler veriliyor.

Buca Atatürk Spor Lisesinde, eğitimine devam eden 420 öğrencinin 350'si lisansı sporcu olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıyor. Öğrenciler, karateden güreşe, atletizmden yüzmeye, halterden boksa kadar amatör branşlarda aktif yer alıyor.

Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmenin gururunu yaşayan okuldaki öğrenciler, bu yıl şimdiye kadar katıldıkları kick boks, tekvando, atletizm, yüzme, güreş gibi branşlardaki yarışmalarda 172 madalya kazandı.

Öğrenciler hedeflerini anlattı

Öğrencilerden 16 yaşındaki Elif Ceren Şanlı, AA muhabirine, 9 yaşından itibaren kick boks sporuyla uğraştığını ifade ederek, bu süreçte bir süre önce yıldızlar branşında Türkiye şampiyonluğu yaşadığını anlattı.

Ordu'daki organizasyonda gençler branşında Türkiye şampiyonu, geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ise üçüncü olduğunu aktaran Elif Ceren Şanlı, şunları kaydetti:

"Çok pasif, öz güvensiz bir kız çocuğuydum. Sonra maçlara çıkmaya başladım. Hırs yapınca devam ettim, bu şekilde kendime hırs edindim ve devam ettim. Sonra zaten gerisi geldi. Ailem, arkadaşlarım, okulumu gururlandırdıkça devam edeceğim. Bundan sonraki turnuvam bu ay Kocaeli'de yapılacak. Orada da inşallah Türkiye şampiyonu olursam, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi ve bayrağımı temsil edeceğim. Oradan da dereceyle, şampiyonlukla dönmek şu an en büyük hedefim. Daha sonra da büyüklerde maçlara çıkıp artık dünyaya adımı duyurmak istiyorum."

10. sınıf öğrencisi Kaan Yelaldı ise 9 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini söyledi.

Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek Senegal'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını vurgulayan Yelaldı, "İnşallah dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sonrasında ise olimpiyatlar... Liseden sonra üniversiteye gitmeyi hedefliyorum. Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda da antrenör olmak istiyorum. Çok hareketli olduğum için ailem beni tekvandoya yönlendirmiş. İyi ki de öyle olmuş, bu sporu çok seviyorum. Okulda da bu anlamda en güzel şekilde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Vasfi Çetin, Buca Atatürk Spor Lisesinin, yetenekli öğrencilerin kendilerini geliştirebilmesi, kariyer elde etmesi ve sporun heyecanını doyasıya yaşamaları için adeta pusula görevi gördüğünü dile getirdi.

Öğrencilerinin bugüne kadar birçok branşta önemli dereceler elde ettiğini vurgulayan Çetin, "Okulumuzda 420 öğrencimiz var, bunların 350'si lisanslı. Bu öğrencilerimiz son dönemde yarışmalara katıldı. Özellikle birçok alanda Türkiye şampiyonluğu elde ettiler. Buraya gelen her öğrencimiz, kulüp ve okulla iş birliği içerisinde antrenörlerinin idman takvimi çerçevesinde hazırlıklarını yapıyor." ifadelerini kullandı.