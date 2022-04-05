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Bucha'dan yeni infaz görüntüleri yayınlandı

Katliam iddialarıyla dünya gündeminin merkezine yerleşen Ukrayna'nın Bucha kentinden yeni infaz görüntüleri geldi.
Bucha'dan yeni infaz görüntüleri yayınlandı

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Bucha kentinde yol kenarında elleri arkadan bağlanmış ve infaz edilmiş çok sayıda cansız beden bulduklarını duyurmuştu.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı Bucha ziyaretinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sadece Bucha'da 300'den fazla sivilin işkenceyle öldürüldüğünü söyledi.

Son olarak Ukrayna Başsavcılığı, Bucha'daki bir çocuk hastanesinin bodrumunda bir işkence odası bulunduğunu iddia etti. Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bucha'da yapılan incelemelerde Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıtlar toplandığı belirtildi.

RUSYA "GÖRÜNTÜLER KURMACA" İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

İşkence odası olduğu belirtilen bodrumda, yerde yatan ölülere ait fotoğrafalar da paylaşıldı. Fotoğraflarda yerdeki kan lekeleri dikkat çekti. Uluslararası basın, fotoğrafların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığına dikkat çekti.

Rusya ise Bucha'dan gelen katliam görüntülerini "kurmaca" olarak nitelemeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Bucha'da hiçbir sivilin zarar görmediğini savunarak Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi.

Bucha'daki görgü tanıkları ve uluslararası basın ise yayınlanan katliam görüntülerinin doğru olduğunu vurguladı.

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