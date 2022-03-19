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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerindeki 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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