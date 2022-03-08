  • BIST 2.021,43
  • Altın 934.994
  • Dolar 14.4913
  • Euro 15.7827
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü

Buğday fiyatları, bugün 13,63 dolarla Chicago Ticaret Borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü

Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia piyasasında rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili oldu.

Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12,56 dolar seviyesinde dengelendi.

Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış kaydetti.

Yükselen enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar da tahıl piyasasındaki endişeleri artırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki tarımı durma noktasına getirdiğini belirtti. Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin arttığını ifade eden analistler, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu sene gerçekleşemeyebileceğini aktardı.

Rusya ile ticaret de savaş ve ABD ile Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle tıkanmış durumda. Ukrayna ile Rusya dünyanın buğday sevkiyatının çeyreğinden fazlasını tedarik ettiği gibi mısır, arpa ve ay çiçek yağının da başlıca tedarikçileri arasında bulunuyor.

Soya fasulyesi ve pamukta yükseliş, mısır, kahve ve şekerde düşüş oldu
Bugün, tarım emtialarında karışık bir seyir izleniyor. Soya fasulyesinde yüzde 1'in pamukta da yüzde 0,5'in üzerinde yükselişler görülürken, şekerde yüzde 0,5, kahve de yüzde 0,4 ve mısırda yüzde 1,9 civarında düşüşler dikkati çekiyor.

Analistler, emtia fiyatlarında görülen zirveler sonrasında günlük bazda satışların etkili olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı08 Mart 2022 Salı 10:21
  • Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:35
  • Dolarda son durum08 Mart 2022 Salı 09:34
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak08 Mart 2022 Salı 09:27
  • Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor08 Mart 2022 Salı 09:26
  • Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:25
  • Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması07 Mart 2022 Pazartesi 15:16
  • Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı artıyor07 Mart 2022 Pazartesi 12:29
  • Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi07 Mart 2022 Pazartesi 12:28
  • Ticaret Bakanlığı kadın ihracatçı sayısının artırılması için yoğun mesaide07 Mart 2022 Pazartesi 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti