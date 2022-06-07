  • BIST 2.648,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7419
  • Euro 17.9851
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın rüzgârın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı

Akçaya ile Pamukçular Mahalleleri arasındaki buğday tarlasında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına 1 helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Bu arada yangın alanında güvenlik önlemi alan astsubay düşerek ayağından yaralandı. Astsubay, silah arkadaşları ile söndürme çalışmalarını sürdüren görevliler tarafından sedye ile yangın bölgesinden uzaklaştırılarak sağlık ekibine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşile büründü07 Haziran 2022 Salı 16:29
  • Bağcılar'da örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı07 Haziran 2022 Salı 16:18
  • Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı07 Haziran 2022 Salı 16:17
  • Pandemi sonrasında ilk hac kafilesi Harem'den uğurlandı06 Haziran 2022 Pazartesi 21:24
  • Üniversiteli İsmail, Köprüçay’da boğularak hayatını kaybetti06 Haziran 2022 Pazartesi 21:24
  • Çamardı'da sağanak yağış, sele neden oldu06 Haziran 2022 Pazartesi 21:23
  • Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı06 Haziran 2022 Pazartesi 20:26
  • Çanakkale’de devrilen kamyonun sürücüsü öldü06 Haziran 2022 Pazartesi 20:25
  • Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti06 Haziran 2022 Pazartesi 19:29
  • Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi06 Haziran 2022 Pazartesi 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti