ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan BUGSAŞ, giyim eşyası satın alacak.
Bugsaş Başkent Ulaşım Ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, alım için ihaleye çıktı.
Şartnamede ihale içeriği “3 Kalem 1377 Çift İş Ayakkabıları Temin işi” olarak ifade edildi.
Ayakkabı alım ihalesi 03.01.2023 tarihinde yapılacak.
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