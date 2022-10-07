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Bugün Mevlit Kandili

Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
Bugün Mevlit Kandili

Son peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bugün idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

"Hazreti Muhammed' (S.A.V.) iman edenler için en iyi örnektir"
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Hz. Muhammed'in doğumunun bütün insanlık için rahmet olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed' (S.A.V.)'in doğumundan önce dünyada haksızlık, adaletsizlik ve zulüm olduğunu belirten Kapukaya, "İnsanlar adeta bu zulüm düzeninden bıkmışlardı. Aynı zamanda manevi anlamda da bir zulüm söz konusuydu." dedi.

İnsanların bir kurtarıcı beklediğini anımsatan Kapukaya, Hz. Muhammed'in dünyaya geleceği bilgisinin Hz. İsa tarafından da verildiğini ifade etti.

Hazreti Muhammed' (S.A.V.)'in aldığı vahiyle insanların hayatını değiştirdiğini vurgulayan Kapukaya, Allah'ın Hazreti Peygamberi bir şahit ve müjdeleyici olarak gönderdiğini dile getirdi.

Mevlit Kandili'nde oruç tutulabileceğini dile getiren Kapukaya, "Bu sene cuma gününü cumartesiye bağlayan gece kandil gecesi olduğu için oruç tutmak isteyenler o gece Mevlit Kandili'ni idrak ettikten sonra cumartesi gününü oruçla geçirmeleri gerekir. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yani kandil için oruç tutanların cuma günü değil, cumartesi oruç tutmaları gerekir." bilgisini verdi.

Mevlit Kandili'ni idrak ederken Hazreti Muhammed' (S.A.V.)'in rehber ve yolu aydınlatan bir kandil olduğu bilincinde hareket etmek gerektiğinin altını çizen Kapukaya, Hazreti Muhammed' (S.A.V.) Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en iyi örnektir. Peygamber Efendimizi örnek alma noktasında kandil gecesinde yeniden tefekkür etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

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