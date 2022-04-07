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Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmamız lazım, başka çaremiz de yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz” dedi.
Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32’nci haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde yukarıda oynayan takımlarla oynamaya devam ettiklerini söyleyen Korkmaz “Trabzonspor’u yenmiştik, Alanya deplasmanında kaybettik. Ama ikinci yarıdaki oyun bizleri çok ümitlendirdi. Tabii ki bu oyunu bütün maç boyunca devam ettirmemiz lazımdı. Kaybetmemiz bizim için üzücü oldu. Aslında geldiğimiz günden itibaren oyun olarak, Trabzonspor ve Alanyaspor maçının ikinci yarısı bizi memnun etti. Bir gerçek var ki çok kolay penaltı vermeye başladık. Bu sonuca da yansıyor. Bunun sonuca yansıması bizi daha da çok üzüyor” ifadelerini kullandı.

‘KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK’

Konyaspor’un zirveyi zorlayan takımlardan biri olduğunu ifade eden teknik direktör Korkmaz “Ben geldiğimden itibaren söylüyorum; birebir iyi oynadığımız zaman hem sonuç alabiliyoruz hem de oyunda iyi olabiliyoruz. Bu son 2 maç onu gösterdi. Konyaspor da ligin zirvesinde, zirveyi zorlayan takımlardan bir tanesi. Kompakt oynayan bir takım. Özellikle merkez oyuncuları çok etkili oyuncular. Kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmamız lazım, başka çaremiz de yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz” dedi.

‘EN AZ 5 TANE ALMAMIZ LAZIM’

Artık maç maç bakmaları gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Kaç tane maç kurtarır bilmiyorum ama en az 5 tane almamız lazım. O bile yetmeyebilir. Ama dediğim gibi özellikle Trabzonspor maçındaki mücadelemiz Alanyaspor maçında ikinci yarıda oynadığımız oyun bütünleşirse her maçı kazanabiliriz“ şeklinde konuştu.

‘7 MAÇ 21 PUAN DEMEK’

Dabo’nun takımla çıkmamasına karar verdiğini söyleyen Bülent Korkmaz, “Zor bir dönem. Zor bir süreç ama burada önemli olan herkesin bu sürece yardım etmesi. İnşallah önümüzdeki haftalarda herkes bu katkıyı sağlar. Ben söyledim pes eden varsa bıraksın. Çünkü 7 maç 21 puan demek. Zor mu? Evet ama imkansız değil. Öyle bakmayan oyuncu varsa burada durmanın anlamı yok. Biz pes etmeyeceğiz yola devam” ifadelerini kullandı.

Ligi de değerlendiren Korkmaz, “Ortamda bir kaos var, bunun üst üste gelmesi düşündürücü” şeklinde konuştu.

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