  • BIST 2.525,93
  • Altın 923.502
  • Dolar 14.6739
  • Euro 15.9271
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç" dedi.
Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34’üncü haftasında 22 Nisan Cuma günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Korkmaz, “Fenerbahçe’nin İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu performansı hem takım performansı attı ve gerçekten iyi oynuyorlar. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar. Tabii ki bizim için de olmazsa olmaz bir maç. İki haftadır özellikle Konya maçı ve sonra Kayseri maçı deplasmanda oynamamıza rağmen çok iyi bir oyun oynadık. Belki sezon başından beri deplasman oyunu olarak en iyi oyun oynadık. Çok pozisyona girdik, galibiyeti kaçırdık diyebiliriz. Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ligin boyu da kısalıyor. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


 

“MERKEZİ GÜÇLÜ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”


 

Oyuncuların durumları ile ilgili bilgi veren Korkmaz, “Eksik olarak şu anda Gedson zaten kart cezalısı. Bizim için önemli bir eksik ama yapacak bir şey yok bazı arkadaşların da gribal enfeksiyonları vardı, onlarda bugün hafif bir antrenman yapıp yarın takımla beraber çalışmaya devam edecek. Tarık 2 gündür yürüyüş yapıyordu, bugün antrenmanlara başlayacak. Gökhan’da 2 gündür antrenmanlara başladı, maç günü durumları netleşmiş olacak. Kubilay'ın gribal enfeksiyonu var, bugün de az bir koşu yapıp içeriye girecek. Boldrin 2 maçta yoktu. Biz o merkezi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Güçlü tuttuğumuzda da kazanmaya en büyük aday olduğumuzu görüyoruz. Boldrin çok önemli bir oyuncu ve burada yıllardır çok iyi işler yaptı, onu da zaman zaman kullanacağız” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli motosikletçiler bu hafta 4 ülkede piste çıkacak20 Nisan 2022 Çarşamba 15:24
  • Milli motosikletçiler bu hafta 4 ülkede piste çıkacak20 Nisan 2022 Çarşamba 14:57
  • Rıza Kayaalp kariyerini rekorlarla zirvede bırakmayı hedefliyor20 Nisan 2022 Çarşamba 11:27
  • NBA'de Miami Heat, play-off serisinde durumu 2-0 yaptı20 Nisan 2022 Çarşamba 11:01
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak20 Nisan 2022 Çarşamba 11:01
  • Liverpool maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi20 Nisan 2022 Çarşamba 09:36
  • Cristiano Ronaldo, bu akşam Liverpool maçında görev alamayacak19 Nisan 2022 Salı 16:38
  • Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi19 Nisan 2022 Salı 16:22
  • Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı19 Nisan 2022 Salı 16:22
  • Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak yarışması Antalya'da başladı19 Nisan 2022 Salı 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti