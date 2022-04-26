  • BIST 2.482,60
  • Altın 905.882
  • Dolar 14.7733
  • Euro 15.8577
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Bulgaristan Başbakanı Petkov bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.
Bulgaristan Başbakanı Petkov bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli."

Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü26 Nisan 2022 Salı 09:40
  • Eyüpsultan'da dereye uçan otomobilden yara almadan kurtuldular26 Nisan 2022 Salı 09:38
  • Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı26 Nisan 2022 Salı 09:37
  • İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı26 Nisan 2022 Salı 09:36
  • Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu toplantısının günü değişti26 Nisan 2022 Salı 09:35
  • ABD'de idam mahkumu kadının infazı ertelendi26 Nisan 2022 Salı 09:35
  • İzmir açıklarında 108 göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı26 Nisan 2022 Salı 09:34
  • Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak26 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Bulgaristan Başbakanı Petkov bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı26 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı26 Nisan 2022 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti