  • BIST 2.094,08
  • Altın 909.582
  • Dolar 14.6912
  • Euro 16.1729
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Bulgaristan hava sahasının korunması acil çözüm bekliyor

Bulgaristan'ın tamamı Rus yapımı 15 MiG-29 savaş uçağından oluşan hava kuvvetleri filosunun teknik durumu, ülkenin hava sahasının korunmasını gündeme getirdi.
Bulgaristan hava sahasının korunması acil çözüm bekliyor

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakan Kiril Petkov, ulusal semaların güvenliği konusunda farklı görüşler beyan etti.

Petkov, basına yaptığı açıklamada, teknolojik ömrünün sonuna gelen Bulgar MiG'lerin asli görevi olan "hava polisliği" konusunda sorunların yaşandığına işaret ederek, meseleyi 18 Mart'ta Bulgaristan'ı ziyaret edecek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e anlatacağını bildirdi.

Halihazırda Bulgar MiG'lerin, üreticisi olan Rusya'ya bakım ve onarım için yollanamadığını aktaran Petkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut ortamda Bulgaristan hava sahasını nasıl koruyabiliriz, pilotlarımızın eğitimini nasıl sürdürebiliriz ve elimizdeki uçakların bakımını başka yerde yaptırabilir miyiz?"

Askeri uzmanlar, Bulgaristan'ın, NATO standartlarına uyumlu olmayan MiG uçaklarının bakım ve onarımı için 2017 yılında Rusya ile 40 milyon avroluk bir anlaşma imzalamış olduğunu ancak bu anlaşmanın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulanamadığını anımsattı.

MiG'ler için onarım tesisi sahibi olan diğer iki ülkenin Ukrayna ve Belarus olduğu hatırlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Radev'in tutumu
Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise şu sıralarda İspanya ve Hollanda hava kuvvetlerinin geçici olarak yolladığı jetlerden destek alan Bulgaristan'ın, kendi hava sahasını kendi başına koruması gerektiğini savundu.

Eski bir Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, konuyla ilgili basına açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, bir an önce MiG-29'larımızın bakımının bundan sonra Rusya Federasyonu tarafından yapılabilecek mi sorusuna yanıt vermeli. Hava polisliği mümkünse Bulgar uçak ve pilotlar tarafından yapılmalı. Mümkün değilse, başka bir müttefik ülkeyle birlikte olmalı. Bu da mümkün değilse en az 2030 yılına kadar başka ara çözüm kararları bulunmalı." dedi.

Radev, Bulgar MiG'lerin bir yıla kadar yeni bakımının yapılması gerektiğini, ülkenin ABD'den satın aldığı 4 F-16 uçağının ilkinin 2025'te Bulgaristan'a geleceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Bozdağ: Yaşanan sıkıntıları ancak Yargıtayımızın ortaya koyacağı içtihatlarla sağlıklı bir zemine oturtabiliriz16 Mart 2022 Çarşamba 13:35
  • Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Zaferi törenlerinin genel provası yapıldı16 Mart 2022 Çarşamba 13:34
  • Uzmanlardan kanserli çınarlara ilişkin 'can kurtaran' uyarılar16 Mart 2022 Çarşamba 13:34
  • Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti16 Mart 2022 Çarşamba 13:31
  • Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı16 Mart 2022 Çarşamba 13:30
  • Balkondan düşen üniversiteli Sedefnur, memleketine götürüldü16 Mart 2022 Çarşamba 13:25
  • İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum16 Mart 2022 Çarşamba 13:03
  • Ticaret Bakanlığı'ndan çimentoda fahiş fiyat incelemesi16 Mart 2022 Çarşamba 13:02
  • Doğal gazla dolu Kuzey Akım 2, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle 'kendi haline' bırakıldı16 Mart 2022 Çarşamba 12:37
  • ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere sevkiyatını artırdı16 Mart 2022 Çarşamba 12:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti