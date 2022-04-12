  • BIST 2.463,76
  • Altın 923.562
  • Dolar 14.5791
  • Euro 15.7926
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı sertifikasının, 13 Nisan itibariyle artık talep edilmeyeceğini açıkladı.
Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı

Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti. Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.

'AŞI SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI'

Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye’den Bulgaristan’a seyahatlerde Kovid- 19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi. Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan’a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu12 Nisan 2022 Salı 16:02
  • Bakan Yanık: Gönüllü gençlerimizle omuz omuza verdiğimizde toplumun iyiliği ve huzuruna daha çok hizmet edeceğiz12 Nisan 2022 Salı 15:41
  • Bakan Akar'dan yeni 'mayın' açıklaması12 Nisan 2022 Salı 15:41
  • Van'da 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu dağıtıldı12 Nisan 2022 Salı 15:20
  • Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı12 Nisan 2022 Salı 15:19
  • İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti12 Nisan 2022 Salı 15:17
  • Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı12 Nisan 2022 Salı 15:14
  • Tehdit davasında Reynmen'e beraat kararı12 Nisan 2022 Salı 15:08
  • Ormanda intihar etmeden önce eşinin kafasına silah dayayıp ayaklarına ateş etmiş12 Nisan 2022 Salı 15:07
  • Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı12 Nisan 2022 Salı 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti