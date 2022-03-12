Bunun adı mucize: Bomba enkazından bebek sevincine

Mariupol'deki doğum hastanesine yönelik saldırıda 1'i çocuk 3 kişi öldü. 9 aylık hamile Marianna saldırıdan yaralı kurtuldu. O an çekilen fotoğrafı savaşın simgelerinden biri oldu. Enkazdan çıkan Marianna, 1 gün sonra bebeğini doğurdu.

Rus ordusunun kuşattığı Mariupol şehrinde, çocuk hastanesi vuruldu. 3 kişi öldü. O saldırıda yaralananlardan biri 9 aylık hamile Marianna Vişimirskaya'ydı. 28 yaşındaki kadının yüzü kan içinde, battaniyeye sarılmış fotoğrafı savaşın simge görüntülerinden biri oldu.

O saldırıdan kurtulan Marianna, bir gün sonra anne olmanın sevincini yaşadı. Saldırıların yoğun olarak sürdüğü Mariupol'de başka bir hastaneye nakledilen genç kadın kızını kucağına aldı. Marianna ve eşi Yuri bebeğin adını Veronica koydu. Veronica zafere götüren kadın anlamına geliyor.

Marianna'nın kuzeni Tatiana Lipşenko Yiğit, Türkiye'de yaşıyor, Mariupol'deki kuzeninden ve de ablasından savaşın başından beri haber alamıyordu. Ta ki çarşamba günü sosyal medyada tesadüfen bu fotoğrafları görene kadar.

Tatiana Lipşenko Yiğit, "İki haftadır onların hiç haberi yok. Çünkü bütün telefon istasyon bombaladılar. Elektrik de yok. Bombalamadan sonra sosyal medyada buldum. Bir fotoğrafçı paylaştı. En azından hayatta olduklarını biliyoruz" dedi.

Mariana birkaç ay önce eşi Yuri'ye beraber İstanbul'da tatildeydi. Galata'dan, Ortaköy'e şehrin birçok noktasında hatıra fotoğrafları çektirmişlerdi. Ama Rusya'nın işgaliyle hayatları bir anda değişti.

Ukrayna halkının çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Tatiana, "Su yok, en büyük ihtiyaç su. İnsanlar yağmurlu havada bidonlar, kaplarla toplanan suyla ihtiyacını gidiyor. Gıdaya beslenmeye ihtiyacı, çocuk ihtiyaçta, hijyen yok. hiçbiri yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Tatiana Lipşenko Yiğit, ailesinin güvenli tahliyesi için Türk yetkililerden de yardım bekliyor.