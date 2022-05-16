Burak Elmas açıkladı! Aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4-14 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını açıkladı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim.

Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim. Elimde Galatasaray Temel Değerler Bildirisi var. Değerlerinizi kaybederseniz, geleceğinizi de kaybedersiniz! Sayın Helvacı geçmişte yaptıklarıyla söylediklerinin ne kadar ters düştüğünü fark etmiyor. Helvacı, ada konusunda sözleşme yapılırken olayın içindeydi. Tüzük yapılırken de öyle. Sayın Mehmet Helvacı'dan Galatasaraylılık öğrenecek değilim.

Kısa görev süremizde Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını istediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bahsetmek istiyorum. Biz geldiğimizde takım maliyeti 50 milyon euro idi. Bu rakamı bu sene 27 milyon euro'ya indirdik. Galatasaray’ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık.

Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır. Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.