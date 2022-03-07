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Burak Elmas: Bankalar ve belediyeler rakip değil, sponsor olmalı

Galatasaray Başkanı Elmas, futbolun mali açıdan batık durumda olduğunu, nefret ikliminin de çözümü engellediğini söyledi.
Burak Elmas: Bankalar ve belediyeler rakip değil, sponsor olmalı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kazandığından çok harcayan ve kulübü borçlandıran anlayışın futbolu bitirme noktasına getirdiğini söyledi. 

Burak Elmas, Sözcü Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. İşte o haber:

Sportif başarılardan çok yaşadığı mali sıkıntılarla gündeme gelen Türk futbolunda çıkmaz sokağa girildi. Futbolun çok büyük bir sektör olduğunu söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Finansal Fair Play'in Türkiye'de uygulanmadığını, kazandığından çok harcayan ve gelecek yönetimleri borçlandıran anlayışın futbolu bitirme noktasına getirdiğini belirtti. “Batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz” diyen Elmas, Türk futbolunda sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimlerinin sektörü ayağa kaldırmak için farklılıkları bir kenara bırakıp bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Elmas, ancak nefret iklimi nedeniyle çok büyük baskı altında olduklarını vurguladı.

POPÜLERLİK DÖNEMİ DEĞİL

Firmaların da bu nefret nedeniyle takımlara sponsor olmak istemediklerini, bir takıma sponsor olduklarında diğer takım taraftarlarının kendilerini boykot etmesinden endişe duyduklarını anlatan Elmas, “Sektörün yüzde 90'ı bu 3 takım. Bunlar olmazsa toparlayamazsınız. Sektörü ayağa kaldırma mecburiyetimiz var. Geliri artırmak için bu nefreti bitirmeliyiz. Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe diye ayırmadan söylüyorum. Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu, sektörel bir problem” dedi.

SÜRDÜRÜLEMEZ KÜLFET

Kendi üyelerine dahi bu sıkıntıları anlatamadıklarını, tamamen sportif başarı ve popüler oyuncu üzerine bir kurgu oluştuğunu vurgulayan Elmas, Galatasaray olarak geçen 10 yılda sportif başarılara imza attıklarını, ancak sürdürülemez bir ekonomik külfetin altına girildiğini kaydetti.

‘Bankalar, belediyeler bize rakip olmamalı'

– Basketbol ve voleybol gibi sporları da geliştirenlerin 3 büyük takım olduğunu, bunların da artık amatör sınıfta yer almadığını aktaran Burak Elmas, ancak bu branşlarda büyük bir haksız rekabet olduğunu vurguladı. Bankaların ve belediyelerin kendilerine rakip olduğunu belirten Elmas, “Bizim parasını verdiğimiz takımlar gelip benim paramla beni yeniyor. Belediye başkanı kulüplerde yönetici. Ben onlarla mücadele ediyorum. Banka bize sponsor olması gerekirken rakip oluyor. Spordan yaratmadığı gelirle karşımıza çıkıyor ve haksız rekabet oluyor. Lokomotif biziz ama cezalandırılan biziz” dedi.

“1.1 milyar dolara alırken bana mı sordular”

– Futbol maçlarının yayın ihalesi konusunda kulüpler olarak net olduklarını vurgulayan Burak Elmas, Digiturk'un gerekirse ihaleden çekilebileceğini söyledi. Bu platformun sürekli indirim istediğini hatırlatan Elmas, “1.1 milyar dolara ihalede alırken bana mı sordular? Her yıl aynı şeyi yaşamaktansa gerekirse 1 yıl sıkıntı çekeriz ama düzelir. Detayları tüm kulüp başkanlarıyla birlikte konuşuyoruz. Bu noktalarda cesareti göstermek lazım” dedi.

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