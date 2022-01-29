Burak Elmas resmen açıkladı! 'Prensipte anlaştık'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı ve Luis Campos ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

"CAMPOS İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Elmas, Luis Campos ile ilgili gelen soruya, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık." cevabını verdi.

"BÜRKİ İLE ANLAŞTIK"

Muslera'nın sakatlığının uzun süreceğini belirten Burak Elmas, ""Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem." ifadelerini kullandı.

"DIAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Santrfor transferi yapacaklarını vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız." şeklinde konuştu.