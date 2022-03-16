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Burak Elmas: Türk futbolu dibe vurmuş durumda

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas: Türk futbolu dibe vurmuş durumda

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz."

"Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz."

"Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek"

"Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada."

"Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var"

"Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var."

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