Burak Haktanır, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Haktanır ve babası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmesi ile iyice merak konusu oldu. Burak Haktanır kimdir, hangi filmlerde oynadı, kimyasal silah iftirasına ne demişti?

Burak Haktanır, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Haktanır ve babası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmesi ile iyice merak konusu oldu. Burak Haktanır kimdir, hangi filmlerde oynadı, kimyasal silah iftirasına ne demişti?

TEBRİK ETTİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burak Haktanır ile görüştü. Akar, oyuncu Haktanır'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, kabuldü Burak Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

Akar konuşmasında savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine işaret ederek "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor… Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz" dedi.

İDDİA DEĞİL ALÇAKÇA BİR İFTİRA

Bakan Hulusi Akar, TSK'nın, asil milletin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı, TSK aleyhindeki söylemi, "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi ve şöyle devam etti: "Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni biir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor.. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz…."

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu belirten Bakan Akar, "Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler" şeklinde konuştu.

HAKTANIR: ORDUMUZU SAVUNMAK BOYNUMUZUN BORCU

Bakan Akar’ın kabulünde Burak Haktanır da Milli Savunma Bakanı Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru ifade etti önce.

Haktanır, kendisine verilen desteğe teşekkür ederek şunları söyledi: "Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur..."

PEKİ BURAK HAKTANIR KİM?

Burak Haktanır kimdir , nereli , hangi filmlerde oynadı , kimyasal silah iftirasıyla ilgili ne demişti ?

Burak Haktanır, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iftirasına karşı tepki görmesiyle öne çıkmış, gündem olmuş ve halktan büyük destek almış bir isim.

İŞTE O SÖZLERİ: TSK’YA İFTİRA ATTI

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da Alper'in sözlerine, "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.

OYNADIĞI FİLMLER

TSK'ya kimyasal silah iftirasına tepkisiyle taktir toplayan Burak Haktanır sinema ve dizi oyuncusudur. 2010 yılında Recep İvedik 3 filmindeki rolü ile sinemaya adım attı. Son olarak reytinglerde ilk sıralara yerleşen TRT dizisi Gönül Dağı 'nda rol aldı.

BURAK HAKTANIR HANGİ DİZİ VE FİMLERDE OYNADI?

2017-2020 Payitaht Abdülhamid

2019 Kimse Bilmez

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare

2017 Nezih Bir Film

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2016 Kırıntılar

2014 Çırağan Baskını

2014 Miraç

2010 Recep İvedik 3

TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI

Bu arada, oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan film festivalindeki olayda sadece Özcan Alper'e değil sunucuya da tepki gösterdi. Haktanır o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı iİhmal etmedi. Özellikle Twitter'da Burak Haktanır'ın takipçi sayısı katlandı..

Gazete İlksayfa