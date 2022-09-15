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Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Burdur'da turpgiller familyasının "akşamyıldızı" cinsine ait yeni bir tür keşfetti. Keşfedilen türe "Burdur akşamyıldızı" ismi verildi.
Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Burdur'daki DKMP 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Altınyayla ilçesi sınırlarında yer alan Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmalarda akşamyıldızı cinsine ait örnekler toplandı. Bu örneklerin, ülkede bilinen akşamyıldızı türlerinden morfolojik olarak farklı özelliklere sahip olduğu belirlendi. İki yıl boyunca bitkinin hem çiçekli hem de meyveli dönemlerinde gözlem yapıldı.

Türün birey sayısı, yayılış alanı, habitat özelliği ve tehlike kategorisi gibi özellikleri de değerlendirildi, önemli yurt içi ve yurt dışı herbaryumlar ziyaret edildi, akşamyıldızı cinsine ait örnekler incelendi.

Morfolojik incelemeler sonucunda "Burdur akşamyıldızı" türünün yaprak, çiçek ve tüy özelliğinin diğer akşamyıldızı türlerinden farklılık gösterdiği belirlendi. Böylece bunun yeni bir bitki türü olduğuna karar verildi. Bitki "Burdur akşamyıldızı" (Hesperis burdurensis) olarak adlandırıldı.

Çalışma sırasında, türün tohum yüzeyi ve polen özellikleri de taramalı elektron mikroskobu ile çalışıldı.

Elde edilen bütün verilerin değerlendirilmesinin ardından bununla ilgili bir makale hazırlandı. Makalenin bitki, su yosunu ve mantar taksonomisi üzerine bilimsel yayınlar yapan "Phytotaxa" isimli uluslararası hakemli bir dergide yayınlanması ile tür bilim dünyasına tanıtıldı.

Dünyada yaklaşık 50 tür ile temsil edilen cinsin, Türkiye'deki tür sayısı "Burdur akşamyıldızı" ile 32'ye yükseldi. Akşamyıldızı cinsinin yer aldığı turpgiller ailesi lahana, tere, turp gibi ekonomik öneme sahip bitki türlerini içerirken aynı zamanda süs bitkisi olarak yetiştirilen şebboy gibi türleri de kapsıyor.

Akşamyıldızı cinsinin bazı türleri de gösterişli çiçekleri ve hoş kokularından dolayı süs bitkisi olarak yetiştirilebiliyor.

Bakan Kirişci'den emeği geçenlere teşekkür
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olduğunu belirtti. Bu zenginliği değerlendirmek ve korumak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Kirişci, "Biyoçeşitlilik zenginliğimizi korumak için Bakanlığımızın çalışmaları artarak sürecektir." dedi

Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da yürütülen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, yeni türün keşfedilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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