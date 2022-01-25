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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, istifa ederek görevinden ayrıldı.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti

Kabore, el yazısıyla kaleme aldığı ve ülkede kurulan yeni cunta yönetimine hitaben yazdığı mektubunda, pazar gününden bu yana yaşanan olayların ardından toplumun yüksek yararı için tüm görevlerinden istifa kararı aldığını yazdı.

Kabore'nin mektubu sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı.

Ülkede pazar günü başlayan askeri hareketliliğin peşinden dün akşam kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren cunta, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cunta açıklamasında anayasanın askıya alındığı, hükümetin ve meclisin feshedildiği, gece yarısından itibaren hava ile kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı, ikinci bir emre kadar saat 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.

Olaylar, dün sabah başladı
Pazar sabah, Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında, ikinci bir emre kadar saat 20.00-05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında ise akşam saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve Kabore bir süre sonra asker tarafından alıkonulmuştu.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu
Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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