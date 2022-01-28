  • BIST 1.997,69
  • Altın 781.43236
  • Dolar 13.6355
  • Euro 15.2157
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -17 °C
»

Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle başa geçen cunta lideri Yarbay Paul- Henri Sandaogo Damiba, uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şartlar olgunlaştığında anayasal düzene dönüş sözü verdi.
Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu

Damiba, darbe sonrası ilk kez devlet televizyonu RTB'de açıklamalarda bulundu.

Toplumun tüm unsurlarını, hedeflenen toparlanmayı sağlayacak bir yol haritası üzerinde birleştirmeyi istediklerini kaydeden Damiba, koşullar sağlandığında halkın belirleyeceği süre ışığında anayasal düzene de döneceklerini söyledi.

Damiba, Burkina Faso'nun böyle bir dönemde dostlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Burkina Faso'nun dostlarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Uluslararası topluma, bu krizden çıkma konusunda bize destek olması çağrısında bulunuyorum. Elbette bu normal düzeni kesintiye uğratan sürece ilişkin şüpheleri anlıyorum ve Burkina Faso'nun özellikle insan hakları konusunda uluslararası taahhütlere uyacağı konusunda garanti vermek istiyorum."

Damiba'nın açıklamaları, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun 28 Ocak'ta çevirim içi düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesi geldi.

Burkina Faso'daki darbenin ana gündem maddesi olduğu zirvede bu ülkenin üyeliğinin askıya alınması bekleniyor.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christiane Kabore daha sonra istifa etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti28 Ocak 2022 Cuma 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Ocak 2022 Cuma 09:09
  • Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem28 Ocak 2022 Cuma 09:07
  • Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli personel alınacak28 Ocak 2022 Cuma 09:06
  • Türkiye’den BM’ye 'Suriye krizi insani yardımlarla çözülmez' eleştirisi28 Ocak 2022 Cuma 09:05
  • AK Parti’li Turan: Sıkıntıları beraber aşacağız27 Ocak 2022 Perşembe 18:18
  • Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti27 Ocak 2022 Perşembe 17:19
  • Amasya'da yoğun kar yağışı seralara zarar verdi27 Ocak 2022 Perşembe 16:41
  • Doktor Zeynep'in oğlu: Annemi kesinlikle uyurken öldürdü27 Ocak 2022 Perşembe 15:55
  • ANGİAD'da seçim heyecanı27 Ocak 2022 Perşembe 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti