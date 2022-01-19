  • BIST 1.979,83
  • Altın 783.68488
  • Dolar 13.5538
  • Euro 15.3617
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Öğrenci midibüsü karla kaplı yolda hafif ticari aracı sürükledi 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Asistan doktorları rehin alıp, serbest kalan kişi başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:25
  • Kontrolden çıkan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
  • İsrail Filistinlileri bir ev ve 5 iş yerini yıkmaya zorluyor19 Ocak 2022 Çarşamba 09:20
  • Petrol boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda uzun kuyruklara neden oldu19 Ocak 2022 Çarşamba 09:15
  • Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:13
  • Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:13
  • TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti