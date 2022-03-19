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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00, 09.30, 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.30, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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