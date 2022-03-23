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Bursa merkezli 7 ildeki narkotik operasyonunda 63 tutuklama

Bursa merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 82 kişiden 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa merkezli 7 ildeki narkotik operasyonunda 63 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak para aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı yürüten ekipler, 15 Mart tarihinde bin 500 polisin katılımıyla Bursa, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Termal dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde 82 kişi gözaltına alındı. 55 adres ve 15 araçta yapılan aramalarda, 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 14 ev, 12 araç, 3 arsa ve 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paraya da savcılık talimatıyla el koyuldu. Operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 63’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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