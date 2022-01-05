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Bursa’da 20 yaşındaki genç Kovid-19’a yenildi

BURSA’da kronik astım hastası olan 20 yaşındaki Ahmet Bektaş (20), koronavirüsten hayatını kaybetti. Bektaş’ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş’ın yeğeni olduğu öğrenildi.
Bursa’da 20 yaşındaki genç Kovid-19’a yenildi

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesinde oturan Ahmet Bektaş, 30 Aralık Perşembe günü rahatsızlanınca, İznik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kronik astım hastası olan Bektaş, muayenesinin ardından ilaç verilerek istirahat etmesi için evine gönderildi. Astım ilaçlarını kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Ahmet Bektaş, ailesi tarafından 4 Ocak Salı günü tekrar İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. PCR testi yapılan Bektaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kalbi duran genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Bektaş’ın bu sabah gelen Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Ahmet Bektaş'ın cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen yıl İznik İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan ve üniversite sınavına hazırlanan Ahmet Bektaş’ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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