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Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.
23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:14
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