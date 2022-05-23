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Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.
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