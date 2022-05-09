  • BIST 2.463,03
  • Altın 898.345
  • Dolar 14.979
  • Euro 15.7434
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Bursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 710 sikke, obje ve figür ele geçirildi.
Bursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin iş yerinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 710 tarihi eser niteliğindeki sikke, obje ve figür ele geçirdi.

İncelemede, eserlerin, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edildi C.E. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu gereğince işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Akkaya yazdı: Etimesgut'ta Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:04
  • İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu görülüyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:47
  • Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:46
  • Doğu Karadeniz'de 2 katı yağışa karşı 'su yönetimi' çağrısı09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:44
  • Mersin'de DEAŞ operasyonu09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:44
  • Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:42
  • Beylikdüzü'nde uyuşturucu haplarını kızartma makinesine saklamış09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:41
  • Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına gelmeye çalışan 44 düzensiz göçmen teknenin batması sonucu öldü09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23
  • Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:22
  • Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti