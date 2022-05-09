Bursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 710 sikke, obje ve figür ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin iş yerinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 710 tarihi eser niteliğindeki sikke, obje ve figür ele geçirdi. İncelemede, eserlerin, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edildi C.E. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu gereğince işlem yapıldı.