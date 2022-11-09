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Bursa'da büyük acı: 9 cenaze yan yana

Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden kadın ile 8 çocuğun cenaze namazları, Mihraplı Camisi'nde kılındı. Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Bursa'da büyük acı: 9 cenaze yan yana

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki yangında ölen, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli iki aileye mensup 9 kişinin cenazelerinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Anne Amina Eltaha Elmuse ve çocukları ile evde misafir olarak bulunan yeğenlerinin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

poster  

Adli Tıp Kurumu önünde, olayda eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ve diğer 2 çocuğun babasının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Otopside, çocuklardan yaşları birbirine yakın 4'ünün kimlik teşhisi yapılamaması nedeniyle defin işleminin numaralandırılarak yapılacağı, DNA tespitleri tamamlandığında kimliklerinin belirleneceği öğrenildi.

ANNE İLE 8 ÇOCUK İÇİN CENAZE NAMAZLARI KILINDI
Anne ile 8 çocuğun cenazeleri, Mihraplı Camii'nde kılındı. Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cami bahçesinde ölenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

Soylu burada yaptığı açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Hepimiz etkilendik. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah" dedi.

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