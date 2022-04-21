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Bursa'da çalıntı ve 'Change' araçları parçalayarak piyasaya süren 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da 'Change' araçların piyasaya sürülmesini engellemek için çalışmalarını yürüten polis ekipleri, denetledikleri 7 iş yerinde denetledi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bursa'da çalıntı ve 'Change' araçları parçalayarak piyasaya süren 8 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri, çalıntı ve 'Change' araçların parçalanarak piyasaya sürülmesine yönelik yaptıkları çalışmada Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 tane işyerini denetledi.

Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, 1 adet çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suç eşyasını satın almak'tan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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