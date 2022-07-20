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Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 D 0957 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Atmaca ile Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçtaki Özgür Ayvaz ile Yunus Turgut ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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