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Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.
Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin TIR'la çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden iki kişi yaralandı.

Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR'la çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

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