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Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 

KONTROL ALTINDA 

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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