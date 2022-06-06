Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

BURSA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali Yakıcı (62) hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Keramet Mahallesi Orhangazi-İznik Yolu’nda meydana geldi. Orhangazi’den İznik istikametine seyir halinde olan Fatih Karan (42) yönetimindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Keramet Kavşağı’ndan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Mehmet Şakir Bavli (30) idaresindeki 06 CVV 271 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil metrelerce savruldu. Yoldan çıkan 06 CVV 271 plakalı otomobil zeytin bahçesine, 48 AP 007 plakalı otomobil ise su kanalına düştü.

Kazada, otomobil sürücüleri ve 48 AP 007 plakalı otomobilde bulunan Ali Yakıcı ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yakıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki sürücünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.